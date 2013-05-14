Москвичам предлагают бесплатные экскурсии на пивоваренный завод

Фото: М24

Специально для тех, кому интересен процесс пивоварения сетевое издание М24.ru и интерактивная афиша 2do2go.ru расскажут о том, где проходят экскурсии по пивоваренному заводу.

Посмотреть все стадии процесса приготовления этого напитка можно во время посещения Московской пивоваренной компании. Здесь же вам предложат продегустировать продукт.

Бесплатные двухчасовые экскурсии для групп от 10 человек организуют каждые выходные и праздники, а еще в будние дни. Посетителям завода необходимо заполнить специальную форму записи, а при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

У вас есть возможность побывать в цехах брожения и в разливочных цехах, осмотрев оборудование, заглянуть в фирменный магазин завода и приобрести там продукцию и сувениры.

Добавим, что для удобства гостей от завода в город и обратно курсируют бесплатные автобусы. По субботам от станции метро "Медведково" они отправляются в 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, по воскресеньям - 12:30, 14:30, 16:30.

Также можно воспользоваться маршрутным такси №502.