В Москве построят 282 соцобъекта в 2016-2018 годах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В 2016-2018 годах власти собираются построить в Москве 282 социальных объекта, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

По словам руководителя Депстроя Сергея Левкина, за последние 5 лет в Москве возвели свыше 370 социальных объектов. Он также отметил, что такое строительство позволяет комплексно обеспечивать социальной инфраструктурой районы новой застройки и решать проблему ранее накопленного дефицита мощностей.

Работы на всех стройках от промзон до новых округов ведутся по нормативам, согласно которым жилье нужно обеспечить комплексом социальных объектов. Недавно на заседании коллегии Стройкомплекса Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство таких объектов остается важнейшим приоритетом столицы.

По словам мэра города, за последние 5 лет около 60 процентов построек возведено за счет городского бюджета, еще 40 процентов, включая крупнейшие спортивные объекты "Открытие Арена" и "Парк легенд", реализовано за счет частных инвесторов.