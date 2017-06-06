Олимпийские чемпионы проведут зарядку в парке Горького в День России

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Олимпийские чемпионы проведут зарядку для всех желающих в День России в парке Горького. Кроме того, на набережной будут проходить мастер-классы по самообороне, выступления от МЧС, кинологов и отряда "Сатурн". Для гостей будет работать полевая кухня. Мероприятие приурочено к двухлетию со дня основания "Безопасной столицы", об этом m24.ru рассказала председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.
"Там будут мастер-классы по самообороне, олимпийские чемпионы, мы называем их "звездный десант", проведут зарядку для всех желающих, будет организована полевая кухня, выступления от МЧС, кинологов, отряда "Сатурн". Детям расскажем и покажем, как проводить первую медицинскую помощь, привезем тренажер "Гоша" (манекен для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи – m24.ru). Будет также работать площадка по безопасности дорожного движения, там появятся детские электромобили, на которых детки смогут проезжать по площадке и получить "детские права", – прокомментировала она.
Мероприятие пройдет в парке Горького 12 июня, начало в 14:00.
Впервые "олимпийские" разминки начали проходить в некоторых столичных парках в 2015 году. Тогда идею поддержали 230 тысяч москвичей, проголосовавших в системе электронных референдумов "Активный гражданин".
В этот день для горожан подготовлена масштабная программа развлечений. Так, все желающие смогут выпить чай из двухметрового самовара "Москва", претендующего на место в Книге рекордов России, спеть в караоке на Красной площади и попасть на праздничный концерт, где будут выступать звезды отечественной эстрады, современные актеры и известные исполнительные. В ходе проведения концерта также покажут видеоролики поздравлений россиян со всех уголков страны. В парке "Сокольники" День России соединят с Московским международным фестивалем современной литературы и установят гигантскую полутораметровую книгу с подвижными страницами.
В 22:00 горожане смогут полюбоваться праздничными фейерверками в 19 парках: в парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, "Сокольниках", саду "Эрмитаж", "Красной Пресне", саду имени Баумана, Таганском, Измайловском, "Кузьминках", Воронцовском, Лианозовском, Гончаровском, Перовском, "Северном Тушине", Сиреневом саду, "Садовниках", парке 50-летия Москвы, 850-летия Москвы и Бабушкинском парке.