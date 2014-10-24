Россиянам разрешили выбирать банк для выплаты зарплат

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, позволяющий работникам выбирать банк для перевода зарплаты работодателем.

Деньги будут выплачиваться работнику по месту работы либо переводиться в кредитную организацию, указанную в заявлении. При этом можно будет изменить банк, в который должна быть переведена зарплата. Для этого нужно письменно сообщить об работодателю не позднее пяти дней до дня перевода зарплаты.

Закон также разрешает открывать счета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Однако для этого необходимо, чтобы деньги были застрахованы в системе обязательного страхования вкладов, а их суммарный размер на счете в одном банке, не превышал максимального размера возмещения по вкладам.

Сейчас алименты детям, оставшимся без опеки, могут быть зачислены только на счет, открытый на имя ребенка в Сбербанке России. Аналогично на счет в данном банке перечисляются компенсации выпускникам-бюджетникам образовательных учреждений, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в качестве вклада на имя выпускника.

Закон должен вступить в силу со дня его опубликования, за исключением поправок в закон об опеке и попечительстве, которые вводятся в действие с 1 января следующего года.

Напомним, в марте этого года с инициативой разрешить россиянам выбирать банк для выплаты зарплат и пенсий обратились в Банк России представители Национального совета финансового рынка. Авторы проекта предлагает закрепить такую норму в трудовом кодексе. Сейчас организацию, через которую идут выплаты, выбирает работодатели. Такая же ситуация сложилась и с пенсионными пособиями.