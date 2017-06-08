КНДР запустила несколько противокорабельных ракет

Фото: ТАСС/Actionpress

Северная Корея вновь произвела запуск нескольких ракет класса "земля-корабль", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство "Ренхап". Военные Южной Кореи сообщили, что ракеты пролетели не менее 200 километров и упали в Японское море.

Ракеты были запущены из района Вонсан, расположенном на восточном побережье страны. Позже стало известно, что ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии.

Ранее США заявляли, что предпримут превентивные меры по поводу запуска Северной Кореей ракет. Америку поддержали Япония и Китай.