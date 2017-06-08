Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2017, 02:48

Технологии

КНДР запустила несколько противокорабельных ракет

Фото: ТАСС/Actionpress

Северная Корея вновь произвела запуск нескольких ракет класса "земля-корабль", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство "Ренхап". Военные Южной Кореи сообщили, что ракеты пролетели не менее 200 километров и упали в Японское море.

Ракеты были запущены из района Вонсан, расположенном на восточном побережье страны. Позже стало известно, что ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии.

Ранее США заявляли, что предпримут превентивные меры по поводу запуска Северной Кореей ракет. Америку поддержали Япония и Китай.

запуск ракеты КНДР жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика