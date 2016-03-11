Мельдоний обнаружен в допинг-пробах 99 спортсменов

Фото: m24.ru/Руслан Шамуков

Вещество мельдоний (милдронат), запрещенное с этого года в профессиональном спорте, обнаружено в допинг-пробах 99 спортсменов, сообщает Associated Press.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщало о 66 положительных пробах. В настоящий момент известны имена более 10 спортсменов, уличенных в применении препарата. В их числе восемь россиян: биатлонист Эдуард Латыпов, велогонщик Эдуард Ворганов, фигуристка Екатерина Боброва, теннисистка Мария Шарапова, конькобежец Павел Кулижников, шорт-трекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова, волейболист Александр Маркин.

По неофициальным данным, также положительными были допинг-пробы игроков сборных России по регби-7 Алены и Алексея Михальцовых.

Положительный результат на мельдоний дали пробы и зарубежных спортсменов: чемпионки мира 2013 года в беге на 1500 метров шведки Абебы Арегави, грузинского борца-вольника Давида Модзманашвили, украинских биатлонистов Ольги Абрамовой и Артема Тищенко.

Елена Исинбаева поддержала теннисистку Марию Шарапову

Милдронат применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований. В странах СНГ препарат используется для профилактики сердечных заболеваний.

С 1 января 2016 года обнаружение в пробе спортсмена данной субстанции как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, является нарушением антидопинговых правил.

Ранее советник министра спорта России Наталья Желанова сообщила, что министерство заранее проинформировало спортивные федерации России о запрете мельдония. Кроме того, Минспорт намерен запросить у ВАДА научное обоснование для включения мельдония в список допинг-препаратов.