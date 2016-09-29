Форма поиска по сайту

29 сентября 2016, 10:30

Политика

Вывоз мусора станет коммунальной услугой в 2017 году

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Вывоз мусора включат в коммунальные счета граждан – с 2017 года его выделят в отдельную строку в платежках, сообщает "Российская газета".

По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, размер тарифа будет определен после выбора региональных операторов, работающих с отходами. Сейчас плата за вывоз мусора в среднем составляет 2,5 рубля за квадратный метр.

Подрядчиками станут те предприятия, которые предложат наилучшие условия. Регионального оператора выберут на 10 лет. Как отметил Донской, долгосрочные контракты позволят планировать работу и предлагать минимальные тарифы.

Министр добавил, что ФАС работает над стимулированием переработки отходов, чтобы их было невыгодно закапывать.

