Правительство России поддержало законопроект о запрете бэби-боксов. Об этом на своем сайте сообщила автор предложения, сенатор Елена Мизулина.

"Я признательна правительству за то, что оно поддерживает этот законопроект, – отметила Мизулина. – Все указанные в официальном отзыве замечания могут быть легко устранены ко второму чтению".

Законопроект предусматривает административную ответственность юридических лиц за создание бэби-боксов. Нарушителям выпишут штраф от 1 до 5 миллионов рублей. Кроме того, деятельность юридического лица может быть приостановлена на срок до 90 суток.

По словам Мизулиной, государство не должно поощрять отказ от новорожденных, а в странах, где бэби-боксы официально узаконены, количество отказов от младенцев резко увеличилось сразу после принятия такого решения (узаконивания бэби-боксов).