Правительство России поддержало законопроект о запрете бэби-боксов. Об этом на своем сайте сообщила автор предложения, сенатор Елена Мизулина.
"Я признательна правительству за то, что оно поддерживает этот законопроект, – отметила Мизулина. – Все указанные в официальном отзыве замечания могут быть легко устранены ко второму чтению".
Законопроект предусматривает административную ответственность юридических лиц за создание бэби-боксов. Нарушителям выпишут штраф от 1 до 5 миллионов рублей. Кроме того, деятельность юридического лица может быть приостановлена на срок до 90 суток.
По словам Мизулиной, государство не должно поощрять отказ от новорожденных, а в странах, где бэби-боксы официально узаконены, количество отказов от младенцев резко увеличилось сразу после принятия такого решения (узаконивания бэби-боксов).
История вопросаПо данным Минздрава, количество детей, от которых отказались в роддомах, за прошлый год снизилось почти на 20 процентов. В 2014 году было зарегистрировано 4675 случаев, а в прошлом году – уже 3783. Также за прошлый год на 12 процентов снизилась младенческая смертность.
Первый в России бэби-бокс был установлен в Перми в 2011 году. Позже такие устройства появились в Петропавловске-Камчатском. За первые два года с их помощью удалось спасти около десяти брошенных детей. Законопроект о бэби-боксах, который легализует и установит правила их организации, планируют рассмотреть в Общественной палате в конце марта.
Бэби-бокс – специально оборудованное место при медицинском учреждении, где женщина может анонимно оставить младенца. Бэби-бокс похож на большое окно, которое можно открыть и положить ребенка внутрь. В течение 30 секунд после этого двери бокса блокируются и информация о ребенке поступает в дежурную часть больницы.