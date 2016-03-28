В столице сократилось число нарушений миграционного законодательства

Фото: TASS/VL.SMIRNOV

Число нарушений миграционного законодательство сократилось на 19 процентов за первые два месяца 2016 года, сообщает Агентство "Москва".

В январе-феврале прошлого года было зафиксировано более 22 тысяч нарушений миграционного законодательства, а в 2016 году – 17 тысяч 902.

По словам представителя ГБУ "Аналитический центр", чаще всего иностранцы нарушают правила въезда и пребывания в России, дают ложные сведения при постановке на миграционный учет, проживают без документов и незаконно работают.

Ранее m24.ru сообщало, что в январе 2016 года количество нарушений миграционного законодательства в столице снизилось на 23,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Было зафиксировано 9 тысяч 257 административных правонарушений, в то время как в январе 2016 выявлено 7 тысяч 135 подобных случаев.

До этого начальник столичного главка МВД России Анатолий Якунин сообщал, что в 2015 году за пределы страны выслали 28 тысяч иностранцев. Это позволило сократить число преступлений совершенных ими на 0,8 процента.