Правительство России обнулило экспортную пошлину на пшеницу

Фото: PA Wire/ТАСС

Правительство России приняло постановление об отмене экспортной пошлины на пшеницу. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Обнуление пошлины будет действовать с 23 сентября 2016 года до 1 июля 2018 года.

Таким образом, правительство последовало рекомендации Министерства сельского хозяйства, которое советовало отменить пошлину до 1 июля будущего года. Она находилась на минимальном уровне и фактически не оказывала никакого влияния на глобальную ситуацию на рынке.

В итоге возникла парадоксальная ситуация: пошлина не выполняла свое прямое назначение, а кроме того мешала участникам рынка (российским производителям-экспортерам) получать прибыль. В прошлом сезоне они недополучили около 40 миллиардов рублей доходов от продажи зерна за рубеж.

Ранее за обнуление пошлины на экспорт пшеницы высказывался премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Пошлина была введена с 1 февраля прошлого года. Тогда она рассматривалась как необходимая мера для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна (в России наблюдалась некоторая нехватка пшеницы, поскольку производителям было выгоднее продавать пшеницу за рубеж).

Параметры пошлины несколько раз корректировались. С 1 октября прошлого года она составляла половину от таможенной стоимости минус 6,5 тысячи рублей за тонну зерна, но не менее 10 рублей за тонну.