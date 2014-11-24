Стоимость патента для мигрантов может вырасти в три раза

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам одобрила повышение стоимости патента для мигрантов с 1,3 тысячи до 4 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников отметил, что патент будет действовать только в том регионе, где он был получен. Чиновник подчеркнул, что сейчас строится отдельный миграционный центр у деревни Сахарово, где приезжие будут получать все разрешительные документы.

"У нас также будет возможность запрещать выдачу патентов", - добавил Решетников.

По мнению авторов закона, новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян, выровнять конкурентоспособность на рынке труда. Новая система также увеличит поступления в городской бюджет примерно на 12 миллиардов рублей.

Напомним, юридические лица и индивидуальные предприниматели в России могут принимать на работу трудовых мигрантов в безвизовом порядке, но на основании приобретения патента. Для его получения мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком.

По словам ответственного секретаря Общественного совета при УФМС России по Москве Юрия Московского, в столице, по данным на 2014 год, около миллиона иностранных граждан, среди них около 200 тысяч работают по квотам, столько же имеют патенты на работу, а у остальных нет разрешения.