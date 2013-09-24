Компания Google запустила сайт с мировыми конституциями

Фото: constituteproject.org

Компания Google запустила новый онлайн-проект "Конституция". На сайте можно находить, читать и сравнивать мировые конституции. По мнению корпорации, благодаря этому странам будет проще составлять новые государственные законы.

Поиск конституции можно осуществлять через порядка 350 основных тем (topics), а также непосредственно выбирая страну и год издания.

Например, можно найти общие законы, касающиеся "Гражданства" и “Внешней политики”, а также более конкретные: "Избирательное право и забастовки" и "Судебная автономия и власть".

Создатели проекта намерены сделать проект удобным инструментом для написания конституции. Также они надеются, что им будут пользоваться и обычные граждане, желающие узнать больше не только о своих собственных, но и мировых законах.