В Москве запустят праздничный салют в честь присоединения Крыма

Вхождение Крыма в состав России отпразднуют салютом

Вхождение Крыма и Севастополя в состав России отпразднуют салютом. Его дадут сегодня сразу в трех российских городах - Москве, Симферополе и Севастополе, сообщает телеканал "Москва 24".

Прямую трансляцию мероприятия проведет телеканал "Москва 24".

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Праздничный салют в столице состоится в 22.00. Салют прогремит сразу из 10 точек. Увидеть его можно будет в Парке Победы, на Лужнецкой набережной, ВВЦ, в Лианозово.

Также праздничный залп можно будет увидеть в Измайловском парке культуры и отдыха, в парке "Кузьминки", в Нагатинском затоне, в Обручевском районе, в районе Покровское-Стрешнево на аэродроме "Тушино", а также в Левобережном районе в парке "Дружбы".

Ранее президент России подписал закон о принятии Крыма и Севастополя в состав России и об образовании новых субъектов федерации.

Согласно тексту документа, опубликованному на сайте Кремля, в составе России появились республика Крым и город федерального значения Севастополь. Кроме того, в пятницу президент подписал указ, согласно которому в составе России создается Крымский федеральный округ. Полномочным представителем главы государства в нем назначен Олег Булавинцев.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

18 марта был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Документ подписали президент России Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый.