Госдума поддержала введение уголовной ответственности для скиммеров

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий до семи лет тюрьмы за скимминг - хищение денежных средств с банковских карт с использованием специальных технических устройств, сообщает ТАСС.

Согласно документу, статья №187 УК "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов" будет дополнена ответственностью за производство или продажу технических устройств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Нарушителям закона будет грозить лишение свободы на срок до шести лет со штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. При этом если злоумышленники действовали группой по предварительному сговору, то срок тюремного заключения возрастает до семи лет, а размер штрафа - до 1 миллиона рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в статье УК №272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации" - наказание ужесточается с шести месяцев до четырех лет лишения свободы.

Отметим, что сейчас для злоумышленников, ворующих деньги с карт, нет специальной статьи, и обвинение строится только на взломе банковских сетей и подделке кредиток - наказание по совокупности статей в настоящее время составляет от двух до четырех лет колонии.

Авторы поправок в УК отмечают, что изменения связаны с ростом числа скиммеров, и ужесточение наказания улучшит ситуацию на рынке электронных платежей.