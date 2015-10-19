Штраф за неоплаченный проезд для фур могут увеличить в 30 раз

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Штраф за неоплаченный проезд для фур массой свыше 12 тонн предлагается увеличить в 30 раз. С такой инициативой выступил Росавтодор, сообщает Агентство "Москва".

Предлагается ввести единый штраф в 150 тысяч рублей для физических и юридических лиц. На данный момент штраф за данное нарушение дифференцируется, для физических лиц он один, для юридических – другой.

Размер платы за проезд грузовиков массой более 12 тонн планируется снизить до 3,06 рубля за 1 километр. Новая система заработает 15 ноября и будет действовать до 31 декабря 2018 года. Ее действие будет распространяться на 50 тысяч километров федеральных трасс Российской Федерации. Отметим, что сейчас стоимость проезда составляет 3,73 рубля за километр.



"Сейчас большинство грузовиков начали переоформлять с целью снижения штрафной нагрузки на физические лица. Во избежание этого, мы по аналогии с нарушениями весогабаритного характера, где действует плоская шкала штрафов и составляет 150 тысяч рублей, мы хотим с 450 тысяч рублей штрафа для юридических лиц снизить ее до 150 тысяч рублей. Рассмотрением этого предложения на данный момент занимаются депутаты Госдумы", - сказал заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.

Предполагается, что у каждой фуры будет свой счет, куда, исходя из пройденного пути, нужно будет переводить деньги. На собранные средства специалисты будут ремонтировать покрытие.

Напомним, 19 июня 2013 года Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, в котором устанавливается размер платы в 3,5 рубля за 1 километр пройденного пути. Изначально закон должен был вступить в силу 1 ноября 2014 года, однако затем дату было решено перенести на 15 ноября 2015 года.

В мае текущего года правительство России повысило размер платы за проезд грузовиков по дорогам с 3,5 рубля до 3,73 рубля за 1 километр.

Отметим, что подобные системы работают в ряде стран Европы. Стоимость за километр зависит от экологического класса двигателя грузовика, количества осей у машины и так далее.

В некоторых странах, например, в Швеции и Дании водители большегрузов едят по талонам, которые стоят определенную сумму и действуют в течение суток.