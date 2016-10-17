Страну происхождения винного сырья могут начать указывать на этикетках

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Минсельхоз может обязать производителей вина указывать страну происхождения использованных для его производства виноматериалов, сообщают "Ведомости". Данная норма может заработать с 1 июля 2017 года.

Представитель Минсельхоза рассказал, что такая мера позволит уравнять отечественных и зарубежных производителей вина и даст стимул к развитию отечественных виноградников. Сейчас около 35 процентов виноматериалов для производства отечественных вин привозят из заграницы.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев выступил с предложением повысить ввозную пошлину для иностранных виноматериалов или полностью запретив их импорт через пять-семь лет. При этом в ведомстве отметили, что полностью уйти от использования импортного сырья в российском виноделии можно, если до 2020 года в стране появятся 50 тысяч гектаров новых виноградников. Сейчас их площадь примерно равна шести тесыячам гектаров.