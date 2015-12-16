Квота на иностранных рабочих снизится почти на четверть

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Квота на иностранных работников в России в следующем году снизится на 22,4 процента по сравнению с годом текущим и составит 213 929 человек, говорится в постановлении российского правительства.

О том, что потребность в иностранных рабочих снизилась, в ноябре сообщало Министерство труда. По данным межведомственной комиссии, сейчас необходимое число рабочих мигрантов, пребывающих в Россию на основании визы, составляет 214 тысяч человек. При этом существует потребность в работниках профессиональной квалификации. Они составляют 94,7 процента от потребности на 2016 год.

Как сказано в постановлении правительства, одобренная квота позволит "удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных иностранных работников" и "реализовать инвестиционные проекты", в том числе проектирование и строительство объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Также со ссылкой на постановление правительства в твиттере кабинета министров говорится о том, что допустимая доля иностранных работников на грузовом транспорте снижена с 50 процентов до 35 процентов, на пассажирском транспорте – с 50 процентов до 40 процентов.

Отметим, что в Москве стоимость трудового патента для иностранных граждан в следующем году увеличится на 5 процентов и составит 4200 рублей в месяц. Стоимость трудового патента складывается из налога и двух коэффициентов, которые устанавливают Минэкономразвития и регионы.

На 2016 год Министерство установило коэффициент, увеличивающий стоимость патента на 15 процентов. В связи с этим правительства Москвы снизило рост своего показателя, чтобы стоимость патента увеличилась всего на 5 процентов.