Спам в мессенджерах становится все более дорогим – эксперт

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Мессенджеры Viber, WatsApp, ICQ и Telegram могут заставить блокировать спам-сообщения и идентифицировать пользователей. Накануне в Совете Федерации приняли решение о разработке соответствующего законопроекта.

Глава российского офиса Viber Евгений Рощупкин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как в компании сейчас борются со спамерами.

"За последний год мы выросли больше, чем в два раза, у нас в России более 45 миллионов зарегистрированных пользователей, и спам для нас – ключевая проблема. Мы разрабатываем алгоритмы, которые вычисляют спамеров по отправке сообщений на номера, которых нет в адресной книге. Такие номера вычисляются очень быстро, и мы меняем алгоритм, чтобы усложнить жизнь спамерам.



Кроме того, пользователь сам, получая такие сообщения, может заблокировать номер отправителя и сообщить о спаме. Рассылка спам-сообщений становится все менее выгодной. В связи с теми барьерами, которые мы воздвигаем, она все время дорожает", – пояснил он.

WatsApp и Viber заставят бороться со спамом

Как пишут "Известия", в рабочей группе по разработке законопроекта участвуют представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, Роскомнадзора, ФАС и ведущих операторов связи.

Издание отмечает, что использование мессенджеров в корпоративном сегменте за год выросло более чем в два раза (первая половина 2014 года – 4%, первая половина 2015 – 9%). При этом аудитория нескольких мессенджеров России сейчас в сумме составляет 22 миллиона пользователей.

Напомним, в мае 2015 года Минкомсвязь предложила ввести ответственность для предпринимателей за предоставление анонимного доступа к Wi-Fi. На данный момент инициатива находится в доработке.

Обязательная авторизация уже действует при выходе в интернет через Wi-Fi московской подземки. Пользователям необходимо ввести номер мобильного телефона только при первом подключении, после они получают бесплатный доступ в интернет. В случае смены сим-карты, для подключения к Сети потребуется обновить данные.