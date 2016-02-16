Зарплаты топ-менеджеров госорганизаций привяжут к средней по компании

Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний привяжут к средней по организации

Минтруда разработало законопроект, согласно которому зарплаты топ-менеджеров государственных компаний привяжут к средней по организации. Если коэффициент будет нарушаться, это может послужить основанием для увольнения чиновника.

Законопроект в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал президент компании Superjob Алексей Захаров.

"Я думаю, эта инициатива не приведет ни к какому результату. Дело в том, что это невыгодно с экономической точки зрения. Если это госорганизация, значит в ее совете директоров есть представитель государства. Они имеют все полномочия ограничивать или увеличивать то, что посчитают нужным", – объяснил Захаров.

Из текста законопроекта следует, что на руководителей госкорпораций такая угроза распространяться не будет. Кроме того, руководство и главных бухгалтеров внебюджетных фондов обяжут публиковать данные о рассчитываемой среднемесячной зарплате.

По словам Захарова, это очередное популистское предложение, которое не несет никакой смысловой нагрузки.

"Министерство труда должно решать вопросы, связанные с безработицей, а не заниматься экономической ситуацией в стране", – добавил Захаров.

Напомним, в апреле 2014 года Владимир Путин подписал закон, ограничивающий размер компенсаций (так называемых "золотых парашютов") для топ-менеджеров госкомпаний.

"Совокупный размер таких выплат не должен превышать трехкратный средний месячный заработок указанных работников", – говорится в сообщении. При этом подобные компенсации не будут выплачиваться в том случае, если трудовой договор был прекращен по соглашению сторон или на основании дисциплинарных взысканий.