ФССП обнародовала список легальных коллекторских агентств

Федеральная служба судебных приставов опубликовала список легальных коллекторских агентств. Ознакомиться с ним можно на сайте ведомства.

По результатам рассмотрения поступивших заявок, было выдано 26 свидетельств, которые свидетельствуют о внесении в государственный реестр.

Закон о регулировании деятельности коллекторов

президент Владимир Путин подписал в начале июля . Согласно документу, взысканием долгов могут заниматься только крупные кредитные организации и профессиональные коллекторы. Микрофинансовым компаниям запрещено вести такую деятельность.

Коллекторское агентство должно иметь уставной капитал не менее 10 миллионов рублей и взыскание задолженностей должно быть его основной деятельностью. Также компании должны заключать договор обязательного страхования ответственности на сумму не менее 10 миллионов рублей в год.

Имеющие судимость в сфере экономических преступлений и общественной безопасности и руководители с испорченной деловой репутацией не могут заниматься коллекторской деятельностью.

Для общения с должником запрещено привлекать двух и более лиц. Также коллекторы не имеют права встречаться с заемщиком чаще одного раза в неделю и звонить чаще двух раз в семь дней. Не допускается общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни и с 22:00 до 8:00 в будние дни. Помимо этого, нельзя применять физическую силу, угрожать, портить имущество или использовать психологическое давление.

По закону, заемщик может отказаться общаться с взыскателем через четыре месяца после наступления просрочки по кредиту. Если же коллекторы обратятся в суд, то должника можно будет беспокоить еще два месяца до принятия судебного решения.

Помимо этого, коллекторы не имеют права раскрывать информацию о должнике и сумме долга, в том числе запрещено размещать эти данные в интернете или в жилом помещении.

Закон распространяется только на взыскание задолженности с физических лиц. Нормы не действуют в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, закон не касается долгов по услугам связи и жилищно-коммунального хозяйства.