Запрет на выезд за рубеж будут снимать в течение суток

Срок передачи информации об уплате долга от судебных приставов к пограничникам сократится до суток, сообщает газета "Известия".

В настоящее время информация об уплате долгов должны дойти от Федеральной службы судебных приставов в пограничную службу ФСБ, но постановление об ограничении выезда или снятии ограничения приставы отправляют в территориальный орган еженедельно, а ФССП передает данные в ФСБ тоже раз в неделю. Таким образом, должник ждет несколько недель, прежде чем ему разрешат выехать за рубеж.

Но в 2016 году Минкомсвязи обеспечило совместную работу системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) (обмен данными для органов власти, банков и пенсионных фондов; служит для оказания госуслуг в электронном виде - прим. ред.) и системы "Мир" (миграционный и регистрационный учет, контроль удостоверяющих личность документов. К системе подключены МВД, Минфин, МИД, ФСБ и прочие ведомства), что позволит сократить решение о снятии ограничения на выезд до суток.

Потерять право на выезд за границу можно за долги по налогам, кредитам, платежам ЖКХ, штрафам ГИБДД или алиментам. Порог начинается от 10 тысяч рублей.