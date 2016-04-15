Сертификаты на маткапитал предложили оформлять в электронном виде

Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий
Минтруд предлагает оформлять сертификат на материнский капитал в электронном виде. Соответствующие изменения в Федеральный закон уже подготовлены, сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас сертификаты на маткапитал выдаются только на бумажном носителе. Если поправки одобрят, то граждане смогут получать документ в электронном виде.
"При этом изменений в получении средств маткапитала не планируется: средства маткапитала будут перечисляться, как и прежде, Пенсионным фондом России на лицевой счет в банке", – отметили в пресс-службе Минтруда.
Планируется, что нововведение упростит процедуру получения сертификата и даст возможность выбора его формата.
В случае принятия законопроекта изменения будут действовать со дня официального опубликования. Сейчас документ находится на общественном обсуждении.
Недавно в Госдуму внесли еще один законопроект, меняющий правила получения маткапитала. Депутаты предлагают разрешить обналичивать сертификат сразу после рождения ребенка, не дожидаясь его трехлетия, и ежегодно выдавать родителям на руки по 50 тысяч рублей, пока средства не закончатся. Большую сумму также разрешают брать, подтвердив, что деньги ушли на нужное дело.
Как отмечают авторы закона, у семей с детьми должно быть право по желанию или необходимости потратить все средства материнского капитала на любые бытовые нужды.
Сейчас размер маткапитала составляет 453 026 рублей.