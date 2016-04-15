Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля 2016, 14:23

Политика

Сертификаты на маткапитал предложили оформлять в электронном виде

Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий

Минтруд предлагает оформлять сертификат на материнский капитал в электронном виде. Соответствующие изменения в Федеральный закон уже подготовлены, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас сертификаты на маткапитал выдаются только на бумажном носителе. Если поправки одобрят, то граждане смогут получать документ в электронном виде.

"При этом изменений в получении средств маткапитала не планируется: средства маткапитала будут перечисляться, как и прежде, Пенсионным фондом России на лицевой счет в банке", – отметили в пресс-службе Минтруда.

Купленное на маткапитал имущество запретили делить при разводе

Планируется, что нововведение упростит процедуру получения сертификата и даст возможность выбора его формата.

В случае принятия законопроекта изменения будут действовать со дня официального опубликования. Сейчас документ находится на общественном обсуждении.

Ссылки по теме


Недавно в Госдуму внесли еще один законопроект, меняющий правила получения маткапитала. Депутаты предлагают разрешить обналичивать сертификат сразу после рождения ребенка, не дожидаясь его трехлетия, и ежегодно выдавать родителям на руки по 50 тысяч рублей, пока средства не закончатся. Большую сумму также разрешают брать, подтвердив, что деньги ушли на нужное дело.

Как отмечают авторы закона, у семей с детьми должно быть право по желанию или необходимости потратить все средства материнского капитала на любые бытовые нужды.

Сейчас размер маткапитала составляет 453 026 рублей.

законы материнский капитал Минтруд социальная сфера семейная и молодёжная политика городские услуги сертификат

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика