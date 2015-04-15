Глава ФСКН предложил выпустить из тюрем "бедолаг-наркоманов"

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Глава ФСКН Виктор Иванов предложил освободить тюрьмы от "армии бедолаг-наркоманов", которые были осуждены за хранение наркотиков без цели сбыта. По его словам, их посадки не имеют ничего общего с борьбой с преступностью, сообщает "Интерфакс".

"Из почти 600 тысяч осужденных по делам, связанным с наркотиками, лишь четверть сидит за сбыт. А остальные – то есть 400 тысяч человек, это наркопотребители, которые привлечены к ответственности за хранение наркотиков без цели их сбыта. Их посадки обошлись государству в 500 миллиардов рублей", – заявил Иванов.

Глава ведомства подчеркнул, что ситуацию серьезно усугубляет несовершенство российского уголовного законодательства.

"По сути законодательно установлено, что хранящий для личного потребления 3 грамма героина наркоман Сидоров приравнивается по степени общественной опасности к какому-нибудь отечественному наркобарону Пабло Эскобару", – отметил Иванов.

Проблему предлагается решить изменением положений статьи 228 Уголовного кодекса "Незаконный оборот наркотиков". Так, ответственность за хранение наркотиков и их сбыт хотят "развести" в разные пункты статьи, таким образом, за хранение можно будет не наказывать лишением свободы.

Напомним, в прошлом году московские полицейские изъяли почти 180 килограммов наркотиков. Всего было выявлено более 16 тысяч преступлений связанных с оборотом наркотиков.