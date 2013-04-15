Муниципальные депутаты хотят запретить продажу спайсов

Депутаты могут запретить продажу спайсов

Сегодня на заседании Московской городской думы депутаты рассмотрят вопрос о запрете спайсов и курительных смесей. В частности, предлагается ускорить внесение новых химических формул в перечень запрещенных, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" председатель совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников.

"Муниципальные депутаты предлагают Федеральным органам по контролю за оборотом наркотических средств дать срок до 6 месяцев на экспертизу, - сообщил депутат. - В результате вещества, обладающие психотропными, наркотическими или токсическими свойствами вносятся в соответствующий список".

Он отметил, что в химической формуле достаточно поменять один элемент, и наркотик уже не попадает под действие законодательства.

Напомним, употребление таких наркотических веществ как спайсы или курительные смеси очень сложно отрегулировать законодательно. В их состав входит множество различных химических добавок. Причем производители зелья постоянно меняют его состав.