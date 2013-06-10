Военнослужащие с 2014 года будут получать деньги вместо жилья

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство обороны планирует выдавать военнослужащим деньги вместо жилья. Законопроект может вступить в силу уже в 2014 году.

Об этом на круглом столе, посвященном вопросу обеспечения офицеров жильем, заявил замминистра обороны Руслан Цаликов. "Для военного должны быть созданы максимально хорошие условия", - подчеркнул он.

Таким способом руководство военного ведомства планирует сократить очередь на квартиры, которая в настоящее время составляет около 55 тысяч человек.

Как рассказал Цаликов, "Готовится закон, который будет направлен на то, чтобы главной формой обеспечения жильем стали деньги, но при этом сохранилась возможность решить вопрос другими методами".

Основные преимущества единовременного денежного довольствия (ЕДВ) на жилье:

В некоторых регионах ЕДВ позволит купить жилье лучше, чем положено по норме;

Выплаты позволят обеспечить военных квартирами в сжатые сроки в любом месте, вне зависимости от наличия жилого фонда Минобороны;

Можно снизить расходы на содержание нежилого фонда;

Возможность самостоятельно выбирать характеристики жилья и его вид (коттедж, дом, квартира).

Размер единовременного довольствия будет варьироваться от региона, места прохождения службы, размера семьи и выслуги лет.

Так, одинокий офицер, отслуживший 15 лет в армии, может получить 4,5 миллиона рублей на жилье, а глава семьи из четырех человек, отдавший Родине 25 лет жизни, – вдвое больше.

При этом правительство до конца не определилось с размером выплат – данные о стоимости жилья у Министерства регионального развития и в среднем по рынку разнятся.

Кроме того, Цаликов отметил, что размер довольствия будет индексироваться с учетом инфляции, а сами деньги будут переводиться на счет.

Для тех, кто не хочет получать вместо жилья деньги, предусмотрены другие способы: натуральная выдача, "военная" ипотека и жилищный сертификат.