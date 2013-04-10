Россиянам отложат арест на время болезни

Фото: ИТАР-ТАСС

В скором времени нарушителям могут дать отсрочку отбывания ареста в случае тяжелой болезни или наличия у них тяжелобольных родственников. На это направлены поправки к Кодексу об административных правонарушениях, принятые в среду, 10 апреля, Госдумой России во втором и третьем чтениях.

Согласно законопроекту "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" судьи смогут откладывать арест преступников на семь суток или вовсе отменять его при наличии исключительных личных обстоятельств. Ими могут стать тяжелая болезнь, болезнь или смерть близкого родственника либо стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб арестованному или его семье.

При возникновении подобных обстоятельств арестованному будет необходимо написать заявление на отсрочку или прекращение отбывания наказания и предоставить медицинское заключение о наличии заболевания, травмы или увечья, не совместимых с условиями содержания под арестом. По истечении семи суток арестованные будут обязаны вернуться в место отбывания наказания или будут задержаны полицией.