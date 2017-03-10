Форма поиска по сайту

10 марта 2017, 13:05

Политика

Новый законопроект о запрете вейпов и кальянов внесен в Госдуму

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Новый законопроект об ограничении курения кальянов и вейпов внесен в Госдуму. Поправки размещены в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами документа выступили сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина, Эдуард Исаков. В документе вводится понятие "электронное курительное изделие" и "кальян" и устанавливаются ограничения их использования на отдельных территориях и в помещениях.

Также предлагается запретить показывать электронные курительные изделия в аудиовизуальных произведениях. Помимо этого, поправки запрещают продавать испарители детям и вовлекать их в процесс курения.

Ранее Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о запрете курения электронных сигарет (вейпов) в общественных местах и на транспорте. Законопроект запрещает продажу испарителей и смесей для них несовершеннолетним, а также рекламу подобной продукции.

Курить вейп могут запретить в учреждениях культуры, спорта, образования, в медицинских учреждениях, на всех видах общественного транспорта как городского, так и междугороднего, в учреждениях торговли и общественного питания, в помещениях социальных служб, органов госвласти. Испарители будут под запретом и на детских площадках, пляжах, на платформах, в лифтах, на рабочих местах, в санаториях.

Сейчас вопрос использования испарителей законодательно не регулируется. Можно ли курить их в кафе и культурных учреждениях решают администраторы заведений. Строгий запрет распространяется только на курение в общественных местах обычных сигарет.

законы электронные сигареты вейпы

