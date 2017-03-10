Новый законопроект о запрете вейпов и кальянов внесен в Госдуму

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Новый законопроект об ограничении курения кальянов и вейпов внесен в Госдуму. Поправки размещены в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами документа выступили сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина, Эдуард Исаков. В документе вводится понятие "электронное курительное изделие" и "кальян" и устанавливаются ограничения их использования на отдельных территориях и в помещениях.

Также предлагается запретить показывать электронные курительные изделия в аудиовизуальных произведениях. Помимо этого, поправки запрещают продавать испарители детям и вовлекать их в процесс курения.