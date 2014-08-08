В закон о доступе в сеть по паспорту могут внести изменения - Тимакова

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Правительство России может внести изменения в закон о запрете на анонимный Wi-Fi, сообщила ИТАР-ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

Она подчеркнула, что изменения будут обсуждаться после того, как правительство оценит результат ввода нового закона.

Напомним, 13 августа должно вступить в силу постановление правительства, согласно которому полизователи Интернета обязаны предъявлять паспорт для выхода в сеть в пунктах коллективного доступа.

Отметим, ограничений Wi-Fi в местах общего пользования (кафе, рестораны, парки) в столице не предусмотрено. Запрет затрагивает только пункты коллективного доступа, которые финансируются в рамках универсальной услуги связи, например, отделения "Почты России" и таксофоны, способные раздавать сигнал Wi-Fi, которых в Москве пока нет.

Идентификацию при пользовании Wi-Fi в метрополитене, парках и других общественных местах Москвы пользователям проходить не придется.