Правительство запретило госорганам требовать справки у граждан

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Правительство запретило запрашивать у заявителя уже имеющиеся у госорганов документы при оказании госуслуг. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

В перечень вошли 85 наименований документов и сведений, которые есть у 25 федеральных органов исполнительной власти. Госорганы должны будут делиться этой информацией друг с другом в автоматическом режиме по каналам межведомственного взаимодействия.

В кабмине полагают, что такое решение поможет ускорить предоставление сведений по межведомственным запросам. Кроме того, считают чиновники, это повысит качество государственных и муниципальных услуг.