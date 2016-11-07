Форма поиска по сайту

07 ноября 2016

Политика

Правительство запретило госорганам требовать справки у граждан

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Правительство запретило запрашивать у заявителя уже имеющиеся у госорганов документы при оказании госуслуг. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

В перечень вошли 85 наименований документов и сведений, которые есть у 25 федеральных органов исполнительной власти. Госорганы должны будут делиться этой информацией друг с другом в автоматическом режиме по каналам межведомственного взаимодействия.

В кабмине полагают, что такое решение поможет ускорить предоставление сведений по межведомственным запросам. Кроме того, считают чиновники, это повысит качество государственных и муниципальных услуг.

