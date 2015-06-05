Водителей будут сажать на два года за пьяное ДТП без прав

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1 июля вступают в силу поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за нарушение ПДД лишенным прав водителем вводятся штрафы и лишение свободы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Новая статья №264.1 "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" коснется только тех, кто ранее привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, за отказ от медосвидетельствования и кто был судим за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее причинение вреда здоровью или смерть.

В то же время закон распространяется не на всех ранее наказанных водителей, а на тех, кто был лишен прав на момент нарушения или в течение года после возвращения документа.

Статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до двух лет.

В полиции отмечают, что по итогам 2014 года по статье "Управление ТС в состоянии опьянения" повторно привлекался к ответственности 71 водитель, три раза – шесть человек. По статье "Отказ от прохождения медосвидетельствования" повторно были привлечены 756 водителей, три раза – 96, четыре раза – 17, пять и более раз – четверо.

Ранее главный нарколог России Евгений Брюн предложил увеличить стоимость ОСАГО и медстраховки для водителей, которых уличили в нетрезвом вождении. Кроме того, Брюн предложил ставить таких автомобилистов на учет в наркологическую службу, где они должны будут проходить курс профилактики или лечения.

По мнению главного нарколога, вернуть права можно будет только после того как наркологическое учреждение подтвердит, что водитель прошел лечение и больше не злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

"Нужно разделить ответственность, человек должен сам отвечать за свое пьянство", – заявил Брюн. В качестве примера он привел страны Европы, где цена страховки зависит от злоупотребления клиентом алкоголя.