Лотерейный бизнес в России поставят под государственный контроль

Государство возьмет под контроль лотерейный бизнес

Лотерейный бизнес в России будет контролировать государство. Согласно новому закону, частные компании закроют, государственных станет меньше, а выигрыши вырастут.

За работой оставшихся предприятий будет следить отдельное ведомство. Ожидается, что поправки к закону "О лотереях" Госдума примет до конца осенней сессии.

Разработчики озаботились количеством недобросовестных лотерейных компаний, сообщает телеканал "Москва 24". Это те предприятия, которые объявляют розыгрыши, печатают билеты, но выигрыш получают несуществующие люди. Или вообще лотерея проходит без победителей.

"Самое главное - увеличить долю, идущую на выигрыши, - уверен профессор Высшей школы экономики Александр Починок. - Второй приоритет - рост доходов государства от лотерей".

Следить за проведением розыгрышей будет отдельный надзорный орган. Пока разрешения на проведение лотерей выдает федеральная налоговая служба, документы и финансовая отчетность также проходят через нее.

Россияне тратят в год на покупку лотерейных билетов в среднем 150-200 рублей. Это в 80 раз меньше, чем на западе. Испытывают фортуну примерно пять процентов населения России.