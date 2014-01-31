Семьям пропавших без вести военных предложили выплачивать компенсации

Фото: ИТАР-ТАСС

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, позволяющий членам семей пропавших без вести военнослужащих получать ежемесячные денежные компенсации.

"Действующее законодательство предусматривает ежемесячные выплаты членам семей погибших военнослужащих, однако выплаты компенсаций для членов семей пропавших без вести военнослужащих, а также пропавшего без вести при исполнении им обязанностей военной службы гражданина, призванного на военные сборы, не предусмотрены", - сообщил "РИА Новости" один из авторов документа, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По его словам, к созданию законопроекта привели многочисленные жалобы и судебные иски членов семей военнослужащих, пропавших без вести в период боевых действий на Северном Кавказе, Афганистане и других регионах. Количество пропавших без вести военнослужащих в ходе войн и вооруженных конфликтов в период с 1946 по 2008 годы составляет 796 человек, отмечают авторы документа.

В случае принятия закон вступит в силу уже с 1 января 2015 года.