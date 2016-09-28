Законопроект о налоге на тунеядство начали готовить в России

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Законопроект, по которому неработающие граждане будут платить за использование социальной инфраструктуры, разрабатывается российскими властями, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-премьера правительства Ольгу Голодец.
Она уже предложила членам Совета Федерации принять участие в разработке законопроекта. "Если у вас есть инициативы, я предлагаю вам подключиться. Законопроект готовится министерством труда и социальной защиты", – сказала Голодец.
Как передает РИА Новости, ранее статс-секретарь – замминистра труда Андрей Пудов – заявлял, что ведомство обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих. Пресс-служба Минтруда добавляет, что обсуждение налога ведется на экспертном уровне.
Тунеядство в СССР4 мая 1961 года в СССР был принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Люди, не работавшие официально в течение четырех месяцев в году, отныне подлежали уголовной ответственности. В "тунеядстве" в своем время обвиняли поэта Иосифа Бродского и писателя Владимира Войновича.
