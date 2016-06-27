Требования к детским лагерям ужесточат после трагедии в Карелии

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Совет Федерации подготовит законопроект о правилах работы детских оздоровительных лагерей и баз отдыха. Об этом заявила спикер СФ Валентина Матвиенко на брифинге в понедельник.

"После трагедии в Карелии я дала поручение двум профильным комитетам СФ, комиссиям Координационного совета, предложения готовятся. Нужны законодательные меры, обеспечивающие систему организации детского отдыха", –цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что нужно восстановить систему подготовки кадров для работы в детских лагерях, создать госреестр организаций, допущенных к организации такого отдыха, а также разработать жесткие требования к открытию и существованию лагерей и баз отдыха.

Следствие не будет перекладывать вину в ЧП на Сямозере на инструкторов

18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли, еще 33 ребят удалось спасти. В минувшую пятницу в Москве прошли похороны погибших детей.

Сейчас идет прием заявлений и документов на единовременную компенсационную выплату. На 23 июня семьям девяти пострадавших в результате трагедии в Карелии детей выплатили компенсации. Общая сумма выплат составила 2,7 миллиона рублей. Семьям погибших выплачивается по одному миллиону рублей, пострадавшим – по 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по статье "Халатность".