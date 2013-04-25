Кандидатам в мэры Москвы придется избавиться от иностранных активов

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгоризбирком хочет обязать кандидатов в мэры столицы избавляться от иностранных активов. Как сообщила M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению член "Единой России" Татьяна Портнова, ведомство разработало проект поправок в Избирательный кодекс Москвы. В нем, в частности, говорится о том, что кандидат на должность мэра Москвы обязан к моменту регистрации закрыть свои счета в иностранных банках, расположенных за пределами России, и совершить "отчуждение ценных бумаг иностранных эмитентов".

Между тем, по словам Портновой, Мосгордума, возможно, скорректирует эту норму. "Согласно федеральному закону о запрете чиновникам иметь иностранные счета, избранный мэр или депутат обязан избавиться от таких активов в течение трех месяцев после вступления в должность. Что касается кандидатов, то ведь на пост мэра претендует несколько человек. Некоторые из них вполне могут пользоваться иностранными счетами, например, будучи бизнесменами. Нелогично предлагать им закрыть эти счета на стадии еще регистрации с учетом того, что их могут и не выбрать", - рассуждает Портнова.

По словам депутата, в законопроекте также должно быть прописано то, что от иностранных счетов должен отказаться не только избранный мэр Москвы, но и его супруга и несовершеннолетние дети. Именно такое требование к чиновникам содержится в федеральном законе. "В целом это ожидаемый законопроект", - подчеркнула Портнова.

Напомним, в среду, 24 апреля, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении федеральный документ, запрещающий чиновникам определенных категорий владеть счетами за рубежом. Под действие закона подпадают президент, члены правительства, депутаты всех уровней, губернаторы, мэры, члены совета директоров Центробанка, аудиторы Счетной палаты, руководители госкорпораций, генпрокурор и его заместители, сотрудники силовых ведомств.



Мосгордума рассмотрит городской законопроект уже после майских праздников. На заседание комиссии по госстроительству документ может быть вынесен 13 мая, на заседание столичного парламента – 15 или 22 мая.

София Сарджвеладзе