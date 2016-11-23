Жилищная инспекция не контролирует большую часть перепланировок в квартирах

Фото: ТАСС/Георгий Копытин

Жилищная инспекция не контролирует большую часть перепланировок квартир в многоэтажных домах. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ торгово-промышленной палаты Константин Крохин.

Госдума намерена в ближайшее время рассмотреть законопроект, который объявит амнистию самовольным перепланировщикам жилья.

"Это разумное решение, потому что объективно у жилищной инспекции нет возможности контролировать все несложные и неопасные перепланировки. На практике жилищная инспекция фактически не контролируют львиную долю перепланировок. А что касается опасных перепланировок, которые затрагивают несущие конструкции и инженерное оборудование, – необходимо добиваться устранения этих нарушений", – пояснил он.

Эксперт отметил, что к серьезным нарушениям относятся: перемена мест санузлов и кухни, утепление балкона с выводом туда отопления и объединение туалета с ванной.

Владельцам квартир могут простить неопасные перепланировки

Как пишет "Российская газета", освобождать от ответственности намерены тех, кто сделал нелегальную перестройку до 1 марта 2005 года. Владельцев квартир, которые сделали перепланировку позже этой даты, тоже могут простить, но только один раз.

Госдума уже закончила сбор отзывов на проект. Документ включен в программу работы парламента в декабре.