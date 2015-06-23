Российским авиакомпаниям могут разрешить овербукинг в 2016 году

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Минтранс подготовил законопроект, легализующий овербукинг для российских авиакомпаний. В случае его принятия авиакомпании смогут официально продавать на рейсы больше билетов, чем мест в самолете.

Проект закона размещен на едином портале правовой информации для публичного обсуждения. Предполагается, что он вступит в силу во втором квартале 2016 года.

Законопроектом предлагается внести в Воздушный кодекс статью, позволяющую изменять условия договора воздушной перевозки пассажира по инициативе перевозчика.

В частности, согласно законопроекту, договор перевозки может быть изменен при отмене или объединении рейса с другим авиаперевозчиком, замене воздушного судна, изменении маршрута перевозки, а также невозможности предоставить пассажиру место на рейсе, указанном в билете.

Изменение договора возможно в трех случаях: если этого требуют условия безопасности полетов и/или авиационной безопасности, по требованию госорганов в соответствии с их компетенцией и по решению перевозчика.

Основная цель законопроекта – нормативное закрепление возможности продажи билетов в количестве, превышающем количество мест в салоне воздушного судна (овербукинга).

Если авиакомпания не может перевезти пассажира на рейсе, указанном в билете, то, как отмечается в тексте законопроекта, она должна проинформировать его об альтернативном варианте воздушной перевозки до пункта назначения.

В случае отказа пассажира договор перевозки расторгается, ему возвращается уплаченная сумма и предоставляется компенсация в установленном федеральными авиационными правилами порядке.

Что делать, если рейс задержали

Ранее с просьбой легализовать овербукинг в Минтранс России обратились российские авиаперевозчики. В частности, за легализацию овербукинга выступает руководство "Аэрофлота". Впрочем, не все участники авиарынка поддерживают легализацию овербукинга – представители отдельных авиакомпаний высказываются против инициативы.

Глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал M24.ru, что эта мера повысит конкурентоспособность российских авиакомпаний на международном рынке и окажет положительное влияние на тарифы. "Я считаю, что овербукинг надо узаконить", – подчеркнул он.

У легализации овербукинга есть и обратная сторона, отметил источник M24.ru в авиационной отрасли. "Если решение будет принято однобоко, без установления ответственности для авиакомпаний, то это может привести к злоупотреблению со стороны перевозчиков", – сказал он.

Что такое овербукинг? По статистике на рейс не приходят в среднем 5 процентов пассажиров. В связи с этим авиакомпании продают чуть больше авиабилетов, чем мест в самолете, повышая таким образом окупаемость рейса. В некоторых странах, например в США, это узаконено. В Европе практикуется следующая схема: пассажирам объявляют о том, что мест в самолете меньше, чем проданных билетов, и предлагают улететь другим рейсом с выплатой компенсации, размер которой обычно составляет от 320 до 350 евро в зависимости от длительности полета. Чаще всего добровольцы, готовые улететь другим рейсом и одновременно получить компенсацию (ее выдают сразу на руки), находятся сами собой.



В России "лишний" пассажир сейчас может получить компенсацию только через суд, собрав для этого доказательную базу. Максимум, что ему может предложить авиакомпания помимо вылета другим рейсом – это питание и проживание в отеле на время ожидания.

Подробнее о феномене овербукинга можно прочитать здесь.