Количество выдаваемых иностранцам патентов хотят ограничить

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Правительство России поддержало законопроект, который вводит ограничение на количество выдаваемых патентов для иностранцев. Обязательным условием является доработка законопроекта, сообщает пресс-служба правительства страны.

Какая именно квота будет установлена для экспатов - пока неизвестно. Помимо ограничения на количество патентов, выдаваемых "в одни руки", законопроект обязывает иностранцев предоставлять для получения патента документы, подтверждающие постановку на учет по месту пребывания.

Граждане иностранных государств также должны будут предоставить уведомление от физического лица, принявшего их на работу.

В правительстве отметили, что законопроект нуждается в доработке. В частности, добавят правила, по которым будут приниматься решения о приостановке или прекращении выдачи патентов.