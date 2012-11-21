Бюджету Москвы не хватает 200 миллиардов рублей

Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2013 год

Мосгордума утвердила бюджет столицы на следующий год с дефицитом в 200,4 миллиарда рублей.

Как сообщает РИА Новости, доходы бюджета города в 2013 году достигнут 1,495 триллиона рублей, а расходы - 1,695 триллиона рублей.

По словам главы департамента финансов столицы Веры Чистовой, к третьему чтению в проект бюджета поступило 42 поправки, которые касались перераспределения расходов и межбюджетных трансфертов. Из этих поправок 14 принадлежали редактору законопроекта, а 28 - депутатам городской думы. "Многие поправки не были поддержаны по формальным признакам", - отметила Чистова.

Она добавила, что ряд поправок депутатов был рассмотрен по существу. Так, в следующем бюджетном цикле вновь будут предусмотрены расходы на проведение выборов мэра.

"Изменились итоговые расходы по 13 программам, в основном они увеличились. Есть программы, которые уменьшились, но это связано с тем, что расходы на ряд мероприятий перешли в непрограммную часть", - рассказала глава департамента.

Кроме того, на 1,2 миллиарда рублей (более чем до 19 миллиардов) уменьшен объем резервного фонда правительства Москвы на 2013 год. Его плановый объем на 2014 год сокращен на 463 миллиона рублей (до 18,9 миллиарда), а на 2015 год - на 427 миллионов рублей (до 16,6 миллиарда рублей).