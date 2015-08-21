В Совете Федерации предлагают полностью запретить продажу электронных сигарет

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Совете Федерации задумались о полном запрете электронных сигарет. Глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский рассказал m24.ru, что соответствующий законопроект будет готов уже осенью. Ранее зампред комитета Игорь Чернышев сказал, что верхняя палата закажет исследование о вреде электронных сигарет, по результатам которого предложат запретить их курение в общественных местах и продажу несовершеннолетним. Однако, по словам Рязанского, в Совфеде склоняются к тому, чтобы полностью изъять электронные сигареты из оборота по аналогии с алкоэнергетиками. Он поясняет, что электронные сигареты "подсаживают" людей на настоящие и формируют моду на курение среди молодежи за счет ароматных добавок.

По словам Рязанского, изначально антитабачный закон был неким компромиссом между противниками и защитниками курения. Но сейчас очевидно, что нормы нужно ужесточать. К примеру, электронные сигареты пагубно влияют на здоровье.

"По прошествии времени все убедились, что электронные сигареты еще опаснее, чем обычные. Во-первых, они создают иллюзию, что курильщик, который пытается бросить, постепенно отвыкает от сигарет. Но ничего подобного не происходит. Также это демонстрация того, как вкусно вдыхать этот пар, хотя он не безобиден", – пояснил Рязанский.

По мнению сенатора, электронные сигареты – "самообман". "Я попросил двух докторов наук в нашем комитете подготовить инициативу к осенней сессии. Речь идет о том, чтобы изъять из оборота электронные сигареты, как уже изымают энергетические напитки", – пояснил он.

По словам Рязанского, пока федеральные власти еще спорят о запрете алкоэнергетиков в России, региональные уже принимают решения. В отношении запрета электронных сигарет федеральный центр не должен медлить.

Зампред комитета по социальной политике Игорь Чернышев отметил, что сенаторы также ждут данных исследований о влиянии электронных сигарет на организм человека.

Ранее, Ранее, m24.ru сообщало , что Совет Федерации планирует заказать исследование о влиянии электронных сигарет на здоровье человека. В 2014 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором призвала к ужесточению правил, регулирующих продажу и использование электронных сигарет. Эксперты отметили, что электронные сигареты особенно вредны для молодежи и беременных женщин. В Совфеде обсуждались поправки о запрете на курение электронных сигарет в общественных местах и продажу совершеннолетним. Наименование "электронные сигареты" сегодня считается незаконным. На витринах магазинов такая продукция теперь именуется электронными паровыми устройствами. В целом все подобные изделия следует называть электронными системами доставки никотина (ЭСДН). Придумал электронную сигарету курильщик из Китая Хон Лик еще в 2003 году, однако популярность новый продукт набрал не сразу. Активные продажи электронных сигарет в России начались в 2010 году. Спустя 4 года наблюдался рост продаж данной категории после вступивших в силу "антитабачного" закона. Годовой объем рынка электронных сигарет превышает 16 млрд. рублей, "традиционных" сигарет – 1,1 трлн. рублей.



Член экспертного совета по борьбе с табаком при Минздраве РФ Алексей Шабашов считает, что запрет на продажу электронных сигарет давно необходим. "Электронные сигареты продаются, как игрушка, и любой ребенок может прийти в магазин и потребовать, чтобы ему продали электронную сигарету. И ему продают", – возмутился эксперт.

Однако курение электронных сигарет формирует никотиновую зависимость и у молодых людей. "Сейчас начинает формироваться мода: ходить и пускать дым из электронных сигарет, – отметил Шабашов. – При этом курение причиняет вред легким, когда человек вдыхает дым, который производит это сигарета".

По словам Шабашова, нет доказательств, что курение электронных сигарет помогает бросить курить.

"Производителями электронных сигарет декларируется полное отсутствие вреда. Они даже пишут о пользе для здоровья, но это всего лишь реклама", – сетует Шабашов.

Эксперт отметил, что сейчас представители табачной индустрии начали делать электронные сигареты. "ВОЗ и другие страны признают никотин наркотиком, а зависимость – разновидность наркотической зависимости. Курение электронной сигареты как раз попадает под это определение ", – заметил он.

Председатель Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что электронные сигареты не должны быть привлекательными. "Имеет смысл запретить вкусовые добавки, которые используются в электронных сигаретах. Они могут быть привлекательными, в том числе для подростков", – пояснил он.

Однако, по его словам, если с рынка уберут альтернативу обычным сигаретам, то производители придумают новый продукт в обход закону. "Есть риск, что у курильщиков не будет альтернативы, которая менее вредна по сравнению с обычными сигаретами", – отметил Янин.

Напомним, антитабачный закон был принят 1 июня 2013 года, а полностью вступил в силу через год. Курение было запрещено в общественных местах, на работе, в социальных учреждениях и на транспорте. Однако к сентябрю готовятся поправки в антитабачный закон, как ужесточающие, так и послабляющие его нормы. В частности, кафе и рестораны снова смогут стать курящими, превратившись в специальные "клубы".

