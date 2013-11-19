Автолюбители не смогут получить полис ОСАГО без справки из налоговой

Налоговые должники не смогут оформить ОСАГО

Должники не смогут оформить страховой полис. Такие меры заработают, если депутаты одобрят внесенный в Госдуму законопроект. Он призван положить конец долгам россиян - к началу года их уже накопилось более 300 миллиардов рублей. Если поправки примут, они вступят в силу уже в апреле будущего года.

Предложение внести поправки в налоговый кодекс и закон об ОСАГО и увязать получение полиса обязательного автострахования с предоставлением справки об уплате всех налогов и отсутствии недоимок перед ФНС внесла член Совета Федерации от Саратовской области Людмила Бокова.

"Две вещи неизбежны - смерть и налоги". Эти мудрые слова принадлежат Бенджамину Франклину, человеку, чей портрет после его смерти попал на стодолларовую купюру. Но Россия - не Америка. Если посмотреть на общую сумму налоговой задолженности по нашей стране, то может показаться, что многие наши соотечественники собираются жить вечно, не заплатив при этом ни копейки налогов.

На 1 ноября этого года сумма недоимок составила 750 миллиардов рублей. Сумма гигантская, и, выходит, правы те, кто предлагает увязать получение полиса ОСАГО со справкой об отсутствии задолженности перед налоговыми органам?

"Эта законодательная инициатива выработана исходя из положения, которое существует с в субъектах РФ. Так, Саратовская область недополучила 1,5 миллиарда рублей", - рассказала автор поправок Людмила Бокова.

По данным управления Федеральной налоговой службы по Москве, ситуация с недоимками в столице такова: задолженность физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество и землю превышает 60 миллиардов рублей. Неплательщиков и должников десятки тысяч.

Бороться с неплательщиками законным путем - то есть писать письма, выставлять претензии, обращаться в суд - не наш метод. Это дело долгое и хлопотное. Проще попытаться решить проблему сразу и оптом. Например, увязав выдачу жизненно важных документов, типа полиса ОСАГО, с погашением недоимок по налогам и сборам.

"Получается, что проблемы налоговой службы перекладываются на автомобилистов", - прокомментировал автоэксперт Игорь Моржаретто.

И понятно, почему решено начать с автомобилистов. Они точно богаче пешеходов, поскольку у них есть деньги на машины и бензин. А значит, должны быть средства и на налоги. Однако при этом нарушается принцип равенства граждан перед законом.

И все же, приходится признать, что предложенная инициатива очень интересное начинание, которое открывает перед налоговыми службами поистине грандиозные перспективы. Ведь принцип - "нет справки о налогах - нет полиса ОСАГО" вполне можно распространить и на другие сферы взаимоотношений гражданина и государства.

Николай Петров