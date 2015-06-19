Госдума разрешила регионам ограничивать плату за детские сады

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Госдума приняла закон, разрешающий регионам устанавливать размер максимальной платы за детские сады. Таким образом, муниципальные органы власти смогут самостоятельно определять размер платы в зависимости от средней зарплаты в регионе, сообщает ТАСС.

Детские сады обязали публиковать в интернете документы о плате, которая взимается за присмотр и уход за детьми, если такое учреждение работает в режиме интерната.

Напомним, в этом году за счет средств городского бюджета в столице построят 21 детский сад, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев. Дошкольные учреждения рассчитаны на 3150 ребят.

Все здания строятся по индивидуальным проектам и рассчитаны в том числе на детей с ограниченными возможностями. В садах будут лифты, пандусы и тактильные указатели.

В июне в Новой Москве введут три детских сада и школу. Все объекты строятся за счет инвесторов.

Школа на 600 учеников расположится в жилом комплексе "Первый Московский город парк" в поселении Московский. Детский сад на 290 мест появится вблизи деревни Столбово. Еще один детский сад откроется в жилом комплексе "Переделкино Ближнее". Дошкольное учреждение примет 250 детей. Третий детский сад разместится в жилом комплексе "Николин Парк" в поселении Сосенское. Садик рассчитан на 100 малышей. На его территории будет бассейн.