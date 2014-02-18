Должники по алиментам не смогут совершать сделки с недвижимостью

Должники по алиментам не смогут покупать и продавать квартиры. Такой законопроект готовит российское правительство, сообщает телеканал "Москва 24".
Сейчас в России проживает около миллиона должников по алиментам, и в общей сложности, они не заплатили уже более 90 миллиардов рублей.
В 2013 году Госдума заявляла о намерении объявить войну неплательщикам алиментов. Тогда в качестве карательной рассматривалась другая мера - должников предлагалось временно лишать водительских прав.
Кроме того, сейчас судебный пристав вправе временно ограничить выезд должника за пределы страны если его долг превышает составляет более 10 тысяч рублей.
Алименты - это периодические платежи, которые выплачивает один из родителей. Они направлены на содержание ребенка до 18 лет.
Алименты можно удерживать из заработной платы, авторского вознаграждения, пенсии и стипендии. При отсутствии постоянного заработка или образования задолженности по алиментам, взыскание может быть обращено на имущество должника.
Если должник скрывается от уплаты алиментов, то его объявляют в розыск. Поисками занимается ОВД по месту жительства.
Если родители отказываются от обязанности обеспечивать своего ребенка, то алименты можно взыскивать в судебном порядке. Размер алиментов зависит от количества детей. На одного ребенка платятся алименты в размере 25 процентов от дохода должника, на двух - 33 процента, а на трех и более детей взыскивают половину дохода.