Должники по алиментам не смогут совершать сделки с недвижимостью

Должники по алиментам не смогут покупать и продавать квартиры. Такой законопроект готовит российское правительство, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас в России проживает около миллиона должников по алиментам, и в общей сложности, они не заплатили уже более 90 миллиардов рублей.

В 2013 году Госдума заявляла о намерении объявить войну неплательщикам алиментов. Тогда в качестве карательной рассматривалась другая мера - должников предлагалось временно лишать водительских прав.



Как получить долг по алиментам

Кроме того, сейчас судебный пристав вправе временно ограничить выезд должника за пределы страны если его долг превышает составляет более 10 тысяч рублей.

Алименты - это периодические платежи, которые выплачивает один из родителей. Они направлены на содержание ребенка до 18 лет.

Алименты можно удерживать из заработной платы, авторского вознаграждения, пенсии и стипендии. При отсутствии постоянного заработка или образования задолженности по алиментам, взыскание может быть обращено на имущество должника.

Если должник скрывается от уплаты алиментов, то его объявляют в розыск. Поисками занимается ОВД по месту жительства.

Если родители отказываются от обязанности обеспечивать своего ребенка, то алименты можно взыскивать в судебном порядке. Размер алиментов зависит от количества детей. На одного ребенка платятся алименты в размере 25 процентов от дохода должника, на двух - 33 процента, а на трех и более детей взыскивают половину дохода.