Минспорта получит право регулировать число иностранных спортсменов

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В Госдуму внесен законопроект о порядке привлечения иностранных спортсменов, тренеров и других специалистов по зимним и летним игровым видам спорта для трудовой деятельность в России, сообщается на сайте правительства России.

Предполагается, что определять ограничения на участие иностранных спортсменов в соревнованиях будет Министерство спорта РФ. Оно вправе устанавливать лимиты в зависимости от возраста игрока, результатов соревнований, периода проживания или прохождения спортивной подготовки в России и других критериев.

Также Минспорт сможет определять так называемые квоты на участие иностранных игроков в конкретном матче или виде спорта.

Напомним, в декабре 2014 года исполком Российского футбольного союза утвердил новый лимит легионеров в чемпионате России. С сезона-2015/16 в заявку команды на сезон могут попасть 10 иностранцев и 15 россиян.

Однако позже глава Минспорта Виталий Мутко заявил, что такой лимит в Российской футбольной Премьер-лиге действовать не будет.

"Мы получили положительное заключение правового управления президента на законопроект по регулированию иностранных спортсменов в спорте. В ближайшее время я буду вносить его на заседание правительства. В этом месяце он, надеюсь, пойдет в Госдуму.

Мы предупредили федерации, что в соответствии с поручениями президента, идет работа над тем, что государство будет устанавливать лимит для каждого вида спорта индивидуально. Не нужно было спешить и принимать долгосрочные решения по лимиту, не посоветовавшись. В некоторых видах спорта, в частности в футболе, не посоветовались. Зря они это сделали. Не будет в футболе лимита по схеме "10+15", - заявил Мутко.

Он пояснил, что легионер - это тот, кто не имеет возможности играть за национальную сборную России. "Нам нужна своя модель в спорте. Это не будет рассматриваться как вмешательство государства в дела федерации. Мы просто регулируем свой рынок", - заключил глава министерства.