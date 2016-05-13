Законопроект о выплатах за отказ от аборта вернули автору

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Законопроект о выплате 250 тысяч рублей беременным в случае их добровольного отказа от аборта вернули автору, сообщает "Интерфакс".

По словам председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Епифановой, к законопроекту отсутствует заключение правительства РФ.

"Не надо искушать людей. Представьте, что такие выплаты за отказ от аборта смогут спровоцировать женщин на недобросовестные поступки, чтобы получить эту сумму. Проблемы надо решать системно: будет жилье и будет работа – будут и дети", – сказала она.

Ранее соответствующий законопроект внес в нижнюю палату парламента депутат от ЛДПР Александр Шерин. По законопроекту, выплата предусмотрена только в ситуации, когда женщина, родившая живого ребенка, отказывается от него в роддоме.

Автор законопроекта указывает, что получить денежную выплату сможет беременная женщина, стоящая на учете в медицинском учреждении, которая решила прервать беременность, но затем отказалась от этого решения.

По мнению депутата, материальное стимулирование может существенно увеличить этот показатель.