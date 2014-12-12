Госдума одобрила закон об уголовном наказании за торговлю "спайсами"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о запрете "спайсов". За распространение веществ вводится уголовная ответственность в виде штрафов, исправительных работ или ограничения и лишения свободы сроком до 8 лет.

К "спайсам" отнесут любые вещества, схожие по эффекту с уже существующими наркотиками. ФСКН предлагается наделить полномочиями по формированию реестра новых запрещенных потенциально опасных психоактивных веществ, который будет официально публиковаться.

Предполагается, что вещество будет находиться в реестре временно. В течение 2-х лет государство будет обязано признать его наркотическим, установить в отношении него санитарно-эпидеологические требования или иные меры контроля.

Согласно тексту законопроекта, за распространение "спайсов" вводится уголовная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до двух лет. Если распространением веществ занималась группа людей, штраф повышается до 200 тысяч рублей, а срок - до шести лет. Также вводятся обязательные работы на срок до 480 часов.

В случае наступления летального исхода из-за употребления "спайса" распространителя ждет лишение свободы сроком до восьми лет, либо пять лет принудительных работ.

Сейчас за хранение и продажу курительной смесей с веществами, входящими в реестр запрещенных, предусмотрена уголовная ответственность по статье 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). За такое нарушение суд может приговорить либо к штрафу, либо к исправительным работам, либо к лишению свободы до трех лет.

Однако главной проблемой в борьбе с оборотом "спайсов" является специфика их производства: химики постоянно меняют состав вещества таким образом, чтобы он не попадал под запрет. Новый законопроект позволит бороться с такой практикой.

Добавим, что московская прокуратура прибегла к наглядной агитации для борьбы с курительными смесями. В городе появились биллборды с лозунгами, призывающими отказаться от употребления "спайсов".

Билборды появились на Славянском бульваре и Большой Филевской улице. На них написано "Курительные смеси – легкий путь к тяжелым последствиям!". Рекламные щиты призывают граждан сообщать в прокуратуру о случаях распространения "спайсов".