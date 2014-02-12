Мосгордума поддержала выделение субсидий на адаптацию мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы поддержали федеральный законопроект, позволяющий некоммерческим организациям получать от государства субсидии для социальной и культурной адаптации мигрантов.

За принятие отзыва в первом чтении проголосовали 19 депутатов, 3 человека воздержались.

"Принятие закона позволит стабилизировать работу некоммерческих организаций по содействию адаптации тех мигрантов, которые проживают в Москве. В столице на сегодняшний день зарегистрировано 31 тысяч таких компаний, из них не менее 70 процентов считаются социально ориентированными, активно работают примерно около 7 тысяч фирм", - рассказал на заседании депутат Мосгордумы Антон Палеев.

Согласно законопроекту, на поддержку государства смогут рассчитывать организации, которые занимаются адаптацией мигрантов не менее года. Причем на эти цели компания должна потратить порядка 25 процентов своих средств.

Депутаты отметили, что из 400 подобных заявок в Москве были удовлетворены 300. На адаптацию мигрантов город выделил около 200 миллионов рублей.