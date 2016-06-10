Форма поиска по сайту

10 июня 2016, 19:00

Политика

Госдума приняла закон о профилактике правонарушений

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон о профилактике правонарушений в России. С этой целью планируется принять ряд муниципальных и государственных программ, сообщает официальный сайт Госдумы.

Профилактика будет происходить путем прогнозирования криминогенных факторов в рамках программ.

В рамках системы профилактики планируется повысить уровень правовой грамотности граждан, организовать борьбу с незаконной миграцией и охранять общественный порядок.

Профилактикой правонарушений будут заниматься федеральные органы исполнительной власти, прокуратура, Следственный комитет, региональные органы и местные власти.

Закон вступит в силу спустя 90 дней после официальной публикации.

