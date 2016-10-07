Час работы россиянина оценили минимум в 100 рублей

Минимальный почасовой размер оплаты труда в РФ предлагают узаконить в размере 100 рублей с установкой повышающих коэффициентов по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям, передает телеканал "Москва 24". Проект поправок в федеральные законы опубликован на сайте Госдумы.

Работодателей при этом обяжут ежегодно индексировать зарплаты сотрудников в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции. Как говорится в пояснительной записке, индексация заработной платы является одной из основных гарантий работника, позволяющей ему рассчитывать на увеличение своего денежного содержания.

Авторы инициативы поясняют, что МРОТ в различных странах в разы превышают установленный в настоящий момент в РФ (6204 рубля). Конструкция, основанная на МРОТ и прожиточном минимуме, устарела, считают они.

Также документ предлагает установить МРОТ для обязательного социального страхования. К временно нетрудоспособным гражданам, женщинам в декрете и участникам других социальных программ будут применять ежемесячный МРОТ не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

В качестве одного из источников изыскания средств для реализации закона авторы инициативы рассматривают отмену действующих налоговых льгот и преференций в сфере добычи и экспорта рыбных и лесных ресурсов, сырья.