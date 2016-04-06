Депутаты Госдумы предложили перенести начало учебного года

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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке указано, что перенос даты позволит более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей, а также поможет развитию внутреннего туризма в России.

"В нашей стране сентябрь является "бархатным сезоном" и на Дальнем Востоке, и в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах России, когда погода является солнечной и теплой, созревают ягоды и фрукты. Например, даже в Приморском крае июнь, когда дети уходят на каникулы, является прохладным месяцем, напротив, сентябрь – жарким", – отмечают авторы инициативы.

Ссылаясь на опыт зарубежных стран, депутаты указывают, что в Германии федеральные земли самостоятельно устанавливают даты начала учебного года и каникул. В Испании также установлена плавающая дата начала учебного года, но не позднее 1 октября.

Также точной даты начала учебного года нет в США, Австрии, Италии и других странах.

Летом прошлого года помощник президента России Игорь Левитин предложил перенести традиционное начало учебного года с 1 сентября на более поздний срок. Эту идею он объяснил желанием поддержать туристический поток в регионах в бархатный сезон.

По словам Левитина, учебный год в регионах, при наличии турпотока на курортах, можно начинать с 15 сентября, а для этого сдвинуть начало летних каникул в сторону более поздних чисел. Он также отметил, что в западноевропейских странах ради использования туристического потенциала территорий первые звонки в школах переносят на 15–20 сентября.