Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06 апреля 2016, 21:12

Депутаты Госдумы предложили перенести начало учебного года

законопроекты Госдума образование законы учебный год инициативы

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке указано, что перенос даты позволит более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей, а также поможет развитию внутреннего туризма в России.

"В нашей стране сентябрь является "бархатным сезоном" и на Дальнем Востоке, и в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах России, когда погода является солнечной и теплой, созревают ягоды и фрукты. Например, даже в Приморском крае июнь, когда дети уходят на каникулы, является прохладным месяцем, напротив, сентябрь – жарким", – отмечают авторы инициативы.

Ссылаясь на опыт зарубежных стран, депутаты указывают, что в Германии федеральные земли самостоятельно устанавливают даты начала учебного года и каникул. В Испании также установлена плавающая дата начала учебного года, но не позднее 1 октября.

Также точной даты начала учебного года нет в США, Австрии, Италии и других странах.

Летом прошлого года помощник президента России Игорь Левитин предложил перенести традиционное начало учебного года с 1 сентября на более поздний срок. Эту идею он объяснил желанием поддержать туристический поток в регионах в бархатный сезон.

По словам Левитина, учебный год в регионах, при наличии турпотока на курортах, можно начинать с 15 сентября, а для этого сдвинуть начало летних каникул в сторону более поздних чисел. Он также отметил, что в западноевропейских странах ради использования туристического потенциала территорий первые звонки в школах переносят на 15–20 сентября.

Ссылки по теме

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать